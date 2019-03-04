حصاد النرجس في بريطانيا يبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في حصاد النرجس في شرق انجلترا، تظهر سنوياً صور خلابة لحصاد زهر النرجس من حقول واسعة في بريطانيا، ونشرت أخبار الآن قبل أيام بعضاً من هذه الصور على صفحتها على فيسبوك، فحظيت بتفاعل كبير من قبل المتابعين .

أعيد نشر الصور أكثرمن 230 مرة ، كما أعجب بها أكثر من 7 الاف شخص ، بينما علق عليها أكثر من 317 شخص ، نسعرض بعض التعليقات :

آدم عزالدين احمد علق " مش هو للي غنت ليه ام كلثوم النرجس مال يمين وشمال علي الاغصان"

اما عباس Abbas Al-atabi فعل" هذا النرجس ايذكرني ابقصيدة روبرت هيرك (الى ازهار النرجس البري)"

بينما أحمد سليم لحسوني أشار لصديقه عمر حمد لحسوني وعلق " تعالو شوفو وتعلمو تزرعو حاجه اكويسه زي هذي هلكتونا وهلكتو الوطاء بي الدلاع والبكيوا"

وعماد من الجزائر Imad Eddine علق "في الجزائر تسمى زهور بيرلي وتنبت لوحدها في الطبيعة".

كما علق سعدي سعيد وقال " مليان حوشنا نرجس واني اريد اشعلهن،بس لو اعرف شيسوون بيهن"

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