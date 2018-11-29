تظاهرات الأحواز تدخل أسبوعها الرابع في إيران

أخبار الآن دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تواصلت الاحتجاجات العمالية في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، ودخلت أسبوعها الرابع على وقع تصاعد الغضب الشعبي، إذ يطالب عمال قصب السكر بمستحقاتهم المتأخرة منذ أشهرعدة، بسبب فساد النظام.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية، أن اشتباكاً حدث بين عمال مدينة الأحواز وقوات الشرطة، عندما حاولت منعهم من التوجه نحو شوارع المدينة، حيث انضم لهم المواطنون الأحوازيون.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مسؤولي النظام في المنطقة ينهبون مليارات الدولارات من المصانع والشركات الإيرانية، فيما أشار نشطاء أن المظاهرات مستمرة منذ 24 يوماً في مدينة الأحواز الإيرانية.

وبموازة ذلك، دخلت أيضا احتجاجات عمال مصنع الصلب يومها التاسع عشر على التوالي، في مدينة الأحواز، حيث انطلقت التظاهرات إلى مقر قائم مقامية مدينة السوس، مكان اعتصام العمال منذ أسابيع.

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