بومبيو: إيران أكبر داعم للإرهاب في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن النظام الإيراني أكبر داعم للإرهاب في العالم. وأوضح بومبيو، أن طهران تسعى لنشر مزيد من الموت والدمار في الشرق الأوسط، وإشعال سباق التسلح النووي الإقليمي، إضافة إلى تهديد طرق التجارة في المنطقة.

وأكد بومبي في مقال نشرته الأربعاء صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه لا يوجد أي مصلحة لإيران، في إيجاد حل لليمن، ولا تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، كما فعلوا بالإيرانيين، في الوقت الذي تستثمر فيه السعودية مليارات الدولارات لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

من جهة ثانية، ألمح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى أنّ الأصوات التي تنتقد حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على العلاقات مع السعودية، هي نفسها من دعمت تقارب إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع النظام الإيراني.

وأشار بومبيو، إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نقل السعودية إلى اتجاه الإصلاح، مشيراً إلى إسهامات السعودية بملايين الدولارات في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة "داعش" والمنظمات الإرهابية الأخرى. وشدّد وزير الخارجية الأمريكي، على أن إنتاج النفط السعودي والاستقرار الاقتصادي هما مفتاح الازدهار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي.

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