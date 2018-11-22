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بومبيو: السعودية شريك مهم لأميركا بمجال الأمن القومي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على أن السعودية شريك مهم للولايات المتحدة في مجال الأمن القومي ومواجهة إيران.

وكان وزير الخارجية الأميركي، قد قال في تصريحات صحفية ، إن الولايات المتحدة ملتزمة بسياسة تعزز أمنها القومي المرتبط بالسعودية.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في واشنطن: "نواصل البحث عن الحقيقة بشأن قضية المواطن السعودي، جمال خاشقجي".

وتابع: "مثلما قال الرئيس اليوم، ستواصل الولايات المتحدة الحفاظ على علاقتها مع المملكة العربية السعودية"، مضيفاً: "هذا التزام طويل (الأمد) وتاريخي وحيوي للغاية بالنسبة للأمن القومي للأميركيين".

من جهته، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكاً راسخاً للسعودية.
 

 

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