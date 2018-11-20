ترامب: تربطنا شراكة راسخة مع السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب على أهمية الشراكة بين بلاده والسعودية، واصفا إياها بالشراكة الراسخة.

من جانب آخر أوضح ترامب في بيان نشره البيت الأبيض الثلاثاء، إن إيران هي المسؤولة عن حرب "دموية" بالوكالة ضد السعودية في اليمن، وأشار إلى أن طهران تسعى إلى زعزعة الجهد الديموقراطي الهش في العراق.

وذكر ترامب أن إيران تدعم جماعة حزب الله الإرهابية في لبنان، وقد قتل الإيرانيون عددا من الأمريكيين والأبرياء الآخرين في الشرق الأوسط، مضيفا أن إيران تعد أكبر راع للإرهاب في العالم.

وكان مسؤول أمريكي كبير قد أوضح أن وزارة الخزانة الأمريكية تتحرك لتفكيك شبكة إيرانية روسية، تعمل أيضاً على المساعدة في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله وحماس.

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