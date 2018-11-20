أمريكا تفرض عقوبات على شبكة إيرانية روسية ترسل النفط لسوريا

... الولايات المتحدة تنهي عقوبات مرتبطة بإيران على ثلاث شركات بحرية أنهت الولايات المتحدة عقوبات كانت قد فرضتها على ثلاث شركات قبل عامين لمساعدتها في شحن النفط الإيراني

... إيران تصدر أول شحنة من النفط الخام إلى أوروبا منذ توقيع الاتفاق النووي صدرت إيران، الأحد، أول شحنة من النفط الخام إلى أوروبا بعد رفع العقوبات التي فرضتها القوى الدولية على طهران إثر الاتفاق النووي العام الماضي

... تجار يروون كيفية تهريب نفط "داعش" أثار التحذير الذي وجهه مجلس الأمن الدولي لأي جهة يجري ضبطها تتعامل في نفط من الجماعات الإرهابية، بعد تقارير سيطرتها على حقول نفط بالعراق وسوريا، تساؤلات حول الجهات التي تشتري هذا النفط. وكان المجلس قال في بيان، إن أي تجارة في النفط مع "داعش" أو "جبهة النصرة" المرتبطة بـ"القاعدة" تمثل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة، لأنه جرى إدراج الجماعتين على القائمة السوداء.

... نجاة قائد طائرة F16 أردنية بعد سقوطها بنجران السعودية نجا قائد طائرة أف16 أردنية بعد سقوطها، اليوم الجمعة، في نجران بالسعودية بسبب خلل فني، حسب ما أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية..

... تقدم للجيش اليمني في صعدة سيطر الجيش اليمني في صعدة على حصن باقم والعديد من المواقع والقرى المحيطة به، بعد معارك خاضها مع ميليشيات الحوثي..