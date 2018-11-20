أمريكا تفرض عقوبات على شبكة إيرانية روسية ترسل النفط لسوريا
أخبار الآن - دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، عقوبات على 6 أفراد و3 مؤسسات بشأن شحنات نفط إلى سوريا.
وأوضح مسؤول أمريكي كبير إن وزارة الخزانة الأميركية تتحرك لتفكيك شبكة إيرانية روسية، ترسل النفط إلى سوريا.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الشبكة تعمل أيضاً على المساعدة في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحركة حماس.
وبحسب المسؤول في الخزانة الأمريكية، فإن الجهود الإيرانية الروسية تشمل مدفوعات من البنك المركزي الإيراني.
وكشف المسؤول عن تورط مسؤولين كبيرين في البنك المركزي الإيراني في هذه القضية.
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