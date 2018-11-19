إيران تحذر العراق من الالتزام بالعقوبات الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال السفير الايراني لدى بغداد إيرج مسجدي إن طهران أبلغت الرئيس العراقي برهم صالح بأن بغداد ستواجه مشكلات عدة في حال تخلت عن الواردات الإيرانية إلتزاما بالعقوبات الأميركية على إيران. و ذكر مسجدي خلال زيارة صالح الى طهران أن العراق سيخسر الكهرباء والمواد الغذائية والصناعية التي يستوردها من إيران، مضيفا أن المشكلات الناجمة عن العقوبات الأمريكية لن تقتصر على إيران وحدها.

ودعا مسجدي الشركات الإيرانية إلى تخصيص المزيد من الاستثمارات في المشاريع التي تسعى الحكومة العراقية لاستقطاب استثمارات أجنبية لها

وكشف مسجدي أن الحكومة العراقية تسعى إلى استقطاب استثمارات أجنبية لتنفيذ 1200 مشروع بقيمة 100 مليار دولار.

وأوضح أن 79 شركة إيرانية تعمل في العراق لإنشاء محطات الطاقة والمصافي والفنادق والملاعب والمنازل بقيمة 8 مليارات دولار كما كشف مسجدي عن سعي بلاده لإلغاء التأشيرات بين البلدين، وعن اتفاق تم فعلا مع العراق على إنشاء معرض دائم للبضائع الإيرانية في بغداد.

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