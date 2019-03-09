الشرطة تغلق طرقاً بسبب مركبة مشبوهة في بريطانيا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)

أغلقت الشرطة البريطانية، طرقا قرب جسر وستمينستر في لندن بسبب مركبة مشبوهة.

ونشرت الشرطة في تغريدة على تويتر مؤكدة أنها متواجدة في مكان الحادث، وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى جسر فكتوريا، بينما بقي الجمهور خلف الطوق الأمني قرب ساحة البرلمان.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أنه تم إبلاغ الشرطة عند الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي (غرينيتش).

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة لندن إن الضباط وصلوا إلى الموقع عند (فيكتوريا إمبانكمنت) قرب نهر التيمز وإن الطرق أغلقت.



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