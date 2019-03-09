خلاف بين علماء من بريطانيا وماليزيا والسبب.. عنكبوت!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في الفترة الأخيرة تم اكتشاف عناكب ”الرتيلاء“، وهي تتميز بأرجلها الزرقاء ويعتبر موطنها الأصلي ”ساراواك“ في ماليزيا، الا ان ذلك أدى الى اتهام علماء ماليزيين لنظرائهم البريطانيين بالحصول على العنكبوت بصفة غير شرعية.

العنكبوت الذي تم تصنيفه كنوع جديد في طائفة جديدة تسمى Birupes simoroxigorum، يأتي اسمها من biru، ومعناها الأزرق.

وفي تفاصيل الخلاف بين العلماء، فقد نشرت مواصفات هذا العنكبوت للمرة الأولى في الطبعة الأخيرة من مجلة الجمعية البريطانية للرتيلاء، من قبل العالمين راي غابرييل ودانييلا شيروود.

إلا أن علماء الطبيعة الماليزيين ادعوا أنهم هم أول من التقط صور العنكبوت في البرية، وأنه تم إخراج العنكبوت بشكل غير قانوني من موطنه الطبيعي.

وقال السيد شين لي مصور الحياة البرية، إنه كان جزءًا من الفريق الذي التقط صور العنكبوت للمرة الأولى، وقام بنشر الصورة الأخرى على موقعه على الإنترنت.

ويؤكد خبراء بريطانيون أنه ليس هناك أي سبب للشك في اتباع بريطانيا الإجراءات الصحيحة، حيث قال بيتر كيرك، رئيس الجمعية البريطانية للرتيلاء، لصحيفة MailOnline إنه يدعم ادعاء لي، كونه الشخص الذي وجد العنكبوت أولًا وقام بتصويره.

وأضاف كيرك: ”إلا أن الجمعية استلمت عنكبوتين ميتين، ذكرًا وأنثى، من أشخاص قاموا بجمعهما بحسن نية“، مؤكدًا أن ”كل شيء تم بشكل قانوني مع وجود جميع الأوراق اللازمة والتي تؤكد ذلك“.

وتابع أن ”جامعي العناكب لم يهربوا الرتيلاء من ماليزيا وإنما أرسلوها بالبريد إلى أوروبا، وهو ما دفع المجلة لنشر مواصفاتها دون أي سبب للاعتقاد بأن العناكب تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية“.

ويُذكر أن صحيفة MailOnline حاولة تحديد المكان الذي تم فيه التقاط أول صورة للعنكبوت، إلا أنها فشلت في ذلك.

مصدر الصورة: masrawy

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