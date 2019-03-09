مارادونا يعترف بـ3 أبناء آخرين.. وابنته تعلق ساخرة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن محامي لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا، ماتيا مولا لقناة "كنالي تريسي" أنّ "ماردونا اعترف بأبوّته لـ3 أبناء آخرين ولدوا في كوبا، وهو على اتصالٍ بهم".

ومع هذا الاعتراف، يكون ماردونا (58 عاماً) قد اعترف رسمياً حتى الآن بـ8 أبناء، ويأتي الإعلان الأخير بعد نزاعٍ قضائي طويل.

ولفت المحامي إلى أنّ "مارادونا لن يطعن في دعوى الأبوة في كوبا، مشيراً إلى أنه "حتى الآن، لم يتم الإعتراف بهم، لكن مارادونا سيتحمل كل ما يترتّب عليه من مسؤوليات".

إلى ذلك، كتبت جيانينا، ابنة ماردونا البالغة من العمر 29 عاماً عبر حسابها على "انستغرام" قائلة: "3 آخرون وسيكون لديك فريق من 11، هيا، يمكنك أن تفعل ذلك".

وجيانينا وأختها دالما (31 عاماً) على خلافٍ مع مارادونا، بعدما قررتا الوقوف إلى جانب والدتهما كلوديا فيلافان في معركتها القضائية التي حصلت في أعقاب تفكك زواجهما الذي دام من العام 1984 وحتى العام 2003.

وكان مارادونا نفى لسنوات عديدة ان يكون لديه أي أطفال غير بنتيه من فيلافان، إلّا أنه اضطر للاعتراف بدييغو جونيور (32 عاماً) ويانا (22 عاماً) بعد معركة قضائية طويلة مع والدتيهما. أمّا الولد الخامس، دييغو فرناندو البالغ من العمر 6 سنوات، فكان من علاقة حديثة مع الأرجنتينية فيرونيكا أوخيدا.

مصدر الصورة: MinuteNews

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