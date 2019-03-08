"المليونير"يتراجع عن وعده بزواج ابنته.. وهذا هو السبب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تراجع المليونير التايلاندي أرنون رودثونغ (58 عاماً) عن المسابقة التي كان قد أعلن عنها، من أجل اختيار زوج مناسب لابنته ووريثة أعماله مقابل 320 ألف دولار.

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فقد صُدم رودثونغ من كم الطلبات التي انهالت عليه، من أجل الزواج من ابنته ووريثته الوحيدة التي سوف تتسلم إدارة أعماله كأحد أكبر ملاك مزارع ثمرة الدوريان.

وكان رجل الأعمال رصد مكافأة تقدر بـ 320 ألف دولار، كهدية لعريس ابنته الذي سيقع عليه الاختيار بعد التصفية، ولكن الصدمة التي وقعت أنه تلقى أكثر من 10 آلاف طلب، من قبل رجال يطمحون للزواج من ابنته البالغة 26 عاماً.

رجل الأعمال التايلاندي كان يعتزم في البداية أن ينظم مسابقة على مدار 3 شهور في مزرعته، يقوم فيها بتضيق نطاق البحث وعمل التصفيات، ولكن مع كثرة عدد المتقدمين أدرك أن الأمر مستحيلاً، فقرر إلغاء عرضه.

إشارة إلى أن أرنون حددّ في منشوره أنه يبحث عن عريس لابنته بموصافات دقيقة منها أن يكون جدياً، يعمل كثيراً، لا يتعاطى المخدرات، لا يلعب القمار وأن يكون ملماً بزراعة الدوريان، كما أنه رفض قبول أحد المرشحين على الفور فقط لكونه "وسيماً جداً"، خوفاً من أن يكسر العريس قلب ابنته.

صدر الصور: m.aawsat

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