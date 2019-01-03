السياح يفرون من تايلاند بسبب عاصفة بابوك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

فر عشرات آلاف السياح من عدد من الجزر والمناطق السياحية في تايلاند مع اقتراب العاصفة الاستوائية بابوك التي تهدد باجتياح جنوب المملكة بأمطار غزيرة ورياح عاتية وأمواج قد يصل ارتفاعها إلى سبعة أمتار.

وتعتبر بابوك أول عاصفة استوائية تضرب تايلاند قبل فصل الأمطار منذ نحو 30 عاما. ويتوقع أن تضرب كوه بانان وكوه تاو إضافة إلى كوه ساموي مساء الجمعة، قبل التوجه إلى البر.

ومنذ الأربعاء أقفرت جزيرتا كوه بانان وكوه تاو، اللتان كانتا مكتظتين بالسياح في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، بعد أن سارع السياح لمغادرتهما على متن عبارات نقلتهم إلى البر التايلاندي جنوبا، وسط حظر على السباحة فيما يتوقع أن تعلق المراكب خدماتها.

وبابوك هي أول عاصفة استوائية تضرب تايلاند قبل فصل الأمطار منذ نحو 30 عاما. ويتوقع أن تضرب كوه بانان وكوه تاو إضافة إلى كوه ساموي مساء الجمعة، قبل التوجه إلى البر.

وترافق العاصفة بابوك رياح سرعتها 104 كيلومترات بالساعة لكن من غير المتوقع أن تشتد لتصبح إعصارا، وفقا لخبراء الأرصاد.

غير أن مدير وكالة الأرصاد التايلاندية بويينغ براكامينتارا قال "نتوقع أمواجا يصل ارتفاعها إلى خمسة أو سبعة أمتار قرب عين العاصفة. عادة تصل الأمواج في خليج تايلاند إلى مترين فقط".



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