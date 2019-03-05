تزوج من هذه الفتاة.. واحصل على مبلغ كبير!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (الديلي ميل)

في قرار غريب وغير مألوف، عرض المليونير التايلندي أرون رودثونغ ابنته العذراء للزواج، مقابل مبلغ يزيد على 300 ألف دولار. فقد تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي الخبر وألقت الضوء عليه مشيرة إلى أن رودثونغ مستعد لمنح أي رجل يقبل بابنته كارنسيتا، البالغة من العمر 26 عاما والتي تجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، مبلغا يعادل 315 ألف دولار وأن يسجل ملكيتها العقارية وأعمال العائلة باسمه.

ويملك المليونير، البالغ من العمر 58 عاما، مزرعة فواكه مزدهرة ومثمرة، تقدر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات، في مقاطعة تشوبهون، جنوبي تايلاند. وتساعد الابنة كارنسيتا والدها في إدارة أعمال الأسرة.

وأشار المليونير الى أنه لا يوجد قيود على جنسية المتقدم للزواج من ابنته ومن يقع عليه الاختيار، طالما أنه سيعمل جاهدا وأن يساعد في سعادة ابنته. وأضاف "أريده رجلا يعتني بأعمالي ويحافظ على استمراريتها.. لا أريد شخصا يحمل شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه".

مصدر الصورة: daily mail

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