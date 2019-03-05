للنباتيين.. تذوقوا"تشيباب".. كباب جبنة لا يقاوم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذا صن)

بشرى سارة للنباتيين فقد فتحت شركة سويسرية المجال لمناهضي اللحوم، للحصول على سندويشات شهية بنكهات جديدة .

وبحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية، أطلقت الشركة المنتجة "ناتورلي" على هذا المنتج الغذائي الجديد اسم "تشيباب" (اختصارا من كلمتي تشيز أو جبنة وكباب) ويعني "كباب الجبنة" وهو أقرب إلى شاورما الجبنة منه إلى الكباب بحسب الشركة.



و"كباب الجبنة" يدمح بين 3 أنواع من الجبنة هي الشيدر والحلومي والراكليتي، والأخيرة عبارة عن جبنه سويسرية ذات أصول فرنسية، تتمتع بقوام شبه صلب غير مبسترة.



ويقدم ساندويش "كباب الجبنة" على شكل الشاورما بتقطيعه وإضافة مكونات أخرى من شرائح البصل والملفوف والبطاطا والطماطم والسماق.



لكن "كباب الجبنة" لن تكون متاحة للجميع حاليا، فهي لا تباع إلا في 3 مطاعم في زيوريخ في سويسرا ومطعم واحد في مدينة فرايبورغ في ألمانيا.

مصدر الصور : ذا صن

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