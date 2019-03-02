بطاطا البيتزا.. للطعم الشهي عنوان
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
قلة هم الذين لا يحبون البطاطا المقلية، وقلة أيضاً هم الذين لا يعشقون البيتزا. ومع ذلك، هل سبق لك تذوقت طبق "بطاطا البيتزا"؟
إليك المقادير وطريقة التحضير.. حضّرها في منزلك واحكم بنفسك.
المقادير:
- بطاطا مقلية - كيلوغرام
- صلصة بيتزا - كوب
- اوريغانو - ملعقة صغيرة
- جبن موزاريلا - نصف كوب
- بيبيروني بقري مقطع إلى شرائح - 100 غرام
طريقة التحضير:
- يجب تحمية الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
- ضع البطاطا المقلية في طبق زجاجي مقاوم للحرارة.
- ضف فوقها صلصة البيتزا ثم قم برش الاوريغانو.
- بعد ذلك، قم بوضع الجبن بطريقة متساوية، ثم ضع شرائح البيبيروني.
- أدخل البطاطا إلى الفرن حتى يذوب الجبن، لتصبح جاهزة بعد ذلك للتقديم.
و "ألف صحة وهنا"!!
مصدر الصورة: atyabtabkha
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