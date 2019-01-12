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البطاطا المقلية مع الجبنة والثوم: طبق رائع لذيذ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر طبق البطاطا المقلية من أكثر الأطباق المفضلة للكثيرين، وهناك الكثير من الطرق لتقديمها بطريقة رائعة ولذيذة من خلال إضافة مكونات أخرى، أبرزها الجبنة و الثوم

فإليكم مقادير طريقة تحضير هذا الطبق اللذيذ:

المقادير

- 4 حبات من البطاطا

- كوب ونصف كوب من الجبنة الصفراء المبشورة

- زيت نباتي

- رشة ملح

- 4 فصوص من الثوم

- قطعتان من الجبنة المطبوخة والطرية

طريقة التحضير

- يهرس الثوم ويخلط من الجبنة المبشورة والجبنة المطبوخة.

- يضاف القليل من الماء الى المزيج للحصول على خليط متجانس.

- تقشر حبات البطاطا وتقطع على شكل أصابع وتقلى بواسطة الزيت حتى تنضج.

- تسكب البطاطا ساخنة في طبق التقديم ثم يضاف اليها مزيج الجبنة.

و "ألف صحة"!!

مصدر الصورة: miifotos

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