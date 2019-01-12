البطاطا المقلية مع الجبنة والثوم: طبق رائع لذيذ
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يعتبر طبق البطاطا المقلية من أكثر الأطباق المفضلة للكثيرين، وهناك الكثير من الطرق لتقديمها بطريقة رائعة ولذيذة من خلال إضافة مكونات أخرى، أبرزها الجبنة و الثوم.
فإليكم مقادير طريقة تحضير هذا الطبق اللذيذ:
المقادير
- 4 حبات من البطاطا
- كوب ونصف كوب من الجبنة الصفراء المبشورة
- زيت نباتي
- رشة ملح
- 4 فصوص من الثوم
- قطعتان من الجبنة المطبوخة والطرية
طريقة التحضير
- يهرس الثوم ويخلط من الجبنة المبشورة والجبنة المطبوخة.
- يضاف القليل من الماء الى المزيج للحصول على خليط متجانس.
- تقشر حبات البطاطا وتقطع على شكل أصابع وتقلى بواسطة الزيت حتى تنضج.
- تسكب البطاطا ساخنة في طبق التقديم ثم يضاف اليها مزيج الجبنة.
و "ألف صحة"!!
مصدر الصورة: miifotos
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