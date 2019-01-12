البطاطا المقلية مع الجبنة والثوم: طبق رائع لذيذ

... حضري "ساندويش" اللحم على الطريق الإيطالية! أحيانا نبجث عن وجبة غداء مختلفة وغير تقليدية، لذا نقترح عليك تحضير ساندويش اللحم الإيطالي لغداء مميز، قدميه إلى جانب البطاطا المقلية والسلطة الخضراء واخرجي من الروتين اليومي لوجبات الغداء

... طريقة رائعة لتحضير البطاطا الحلوة مع الصلصة والجبن (فيديو) البطاطا الحلوة متاحة بسهولة، وغير مكلفة، كما أنها لذيذة، وهناك أسباب أخرى كثيرة لنحبها، فإذا اجتمعت مع الصلصة والجبن المذاب فذلك يجعلها شهية للغاية

... تناولوا العسل والثوم على الريق.. النتيجة ستدهشكم! نظرا لفوائد الثوم، جربوا مزج هذا المكون مع العسل للحصول على نشاط أكثر.. اكتشفوا الطريقة!

... حلوى عيش السرايا.. طعم رائع ووصفة سهلة حلوى عيش السرايا من أكثر الحلويات العربية المعروفة. فهي من أصل تركي ومذاقها رائع

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