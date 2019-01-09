حلوى عيش السرايا.. طعم رائع ووصفة سهلة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تعتبر حلوى عيش السرايا من أكثر الحلويات العربية المعروفة. فهي من أصل تركي ومذاقها رائع وتحضيرها سهل جداً..
فإليكم المقادير:
- كوب ونصف الكوب سميد
- كوب سكر
- القليل من ماء الزهر.
- زهر الليمون
- قطر
- 5 أكواب من الحليب السائل
- 8 ملاعق كبيرة من النشا
- القطر
- علبة قشطة
طريقة التحضير:
في البداية، لتحضير القشطة، عليكم خلط المكونات التالية: 5 أكواب حليب سائل، كوب سكر، 8 ملاعق كبيرة من النشا والقليل من ماء الزهر.
أما للتزيين فتحتاجون: علبة من القشطة، فستق حلبي، زهر الليمون وقطر.
1- ضعوا بداية السكر في وعاء على نار خفيفة حتى يذوب، ثمّ أضيفوا فوقه الماء حتى الغليان.
2- بعد ذلك، أضيفوا الى المكوّنين السميد تدريجياً وقوموا بالتحريك حتى يصبح الخليط سميكاً، وأضيفوا اليه ماء الزهر ثم أطفئوا النار.
3- اسكبوا الخليط في وعاء زجاجي واتركوه حتى يبرد قليلاً.
4- ضعوا مكونات القشطة في وعاء على النار، بدون ماء الزهر، وحرّكوا جيداً حتى يشتد الخليط ثمّ أطفئوا النار وأضيفوا ماء الزهر.
5- اسكبوا القشطة فوق الطبقة الاولى واتركوها حتى تبرد.
6- في النهاية، ادهنوا وجه القشطة المحضرة بعلبة القشطة وضعوا فوقها الفستق الحلبي. يمكنكم تناول عيش السرايا مع أو بدون قطر.
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