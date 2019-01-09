حلوى عيش السرايا.. طعم رائع ووصفة سهلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبر حلوى عيش السرايا من أكثر الحلويات العربية المعروفة. فهي من أصل تركي ومذاقها رائع وتحضيرها سهل جداً..

فإليكم المقادير:

- كوب ونصف الكوب سميد

- كوب سكر

- القليل من ماء الزهر.

- فستق حلبي

- زهر الليمون

- قطر

- 5 أكواب من الحليب السائل

- 8 ملاعق كبيرة من النشا

- القطر

- علبة قشطة

طريقة التحضير:

في البداية، لتحضير القشطة، عليكم خلط المكونات التالية: 5 أكواب حليب سائل، كوب سكر، 8 ملاعق كبيرة من النشا والقليل من ماء الزهر.

أما للتزيين فتحتاجون: علبة من القشطة، فستق حلبي، زهر الليمون وقطر.

1- ضعوا بداية السكر في وعاء على نار خفيفة حتى يذوب، ثمّ أضيفوا فوقه الماء حتى الغليان.

2- بعد ذلك، أضيفوا الى المكوّنين السميد تدريجياً وقوموا بالتحريك حتى يصبح الخليط سميكاً، وأضيفوا اليه ماء الزهر ثم أطفئوا النار.

3- اسكبوا الخليط في وعاء زجاجي واتركوه حتى يبرد قليلاً.

4- ضعوا مكونات القشطة في وعاء على النار، بدون ماء الزهر، وحرّكوا جيداً حتى يشتد الخليط ثمّ أطفئوا النار وأضيفوا ماء الزهر.

5- اسكبوا القشطة فوق الطبقة الاولى واتركوها حتى تبرد.

6- في النهاية، ادهنوا وجه القشطة المحضرة بعلبة القشطة وضعوا فوقها الفستق الحلبي. يمكنكم تناول عيش السرايا مع أو بدون قطر.

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