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البراونيز بـ"التويكس".. الحلوى الأشهى والأطيب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ليسَ هناك أشهى وأطيب من حلويات البراونيز بـ"التويكس"، التي تعتبرُ من أبرز الحلويات المُبتكرة والعصرية. ولذلك، نقدّم لكم وصفتها إلى جانب طريقة تحضيرها:

المقادير:

- 60 غرام من الطحين

- 100 غرام من السكر

- 230 غرام من الزبدة

- 175 غرام من التويكس

- 3 بيضات

- 200 غرام شوكولا داكنة

طريقة التحضير

- قم بتذويب الشوكولا مع الزبدة بالميكرويف. بعد ذلك، ضع البيض والسكر في الخلاط، وزد عليهم مزيج الشوكولا والزبدة مع الطحين.

-  اسكب الخليط في صينية مبطّنة بورق الزبدة، لتقوم بعد ذلك بإضافة قطع التويكس الى الصينية.

- تخبز الصينية في الفرن مدّة 20 دقيقة، تترك لتبرد ومن ثم تقطّع.

و "ألف صحة"ّ!!

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