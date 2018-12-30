البراونيز بـ"التويكس".. الحلوى الأشهى والأطيب
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
ليسَ هناك أشهى وأطيب من حلويات البراونيز بـ"التويكس"، التي تعتبرُ من أبرز الحلويات المُبتكرة والعصرية. ولذلك، نقدّم لكم وصفتها إلى جانب طريقة تحضيرها:
المقادير:
- 60 غرام من الطحين
- 100 غرام من السكر
- 230 غرام من الزبدة
- 175 غرام من التويكس
- 3 بيضات
- 200 غرام شوكولا داكنة
طريقة التحضير
- قم بتذويب الشوكولا مع الزبدة بالميكرويف. بعد ذلك، ضع البيض والسكر في الخلاط، وزد عليهم مزيج الشوكولا والزبدة مع الطحين.
- اسكب الخليط في صينية مبطّنة بورق الزبدة، لتقوم بعد ذلك بإضافة قطع التويكس الى الصينية.
- تخبز الصينية في الفرن مدّة 20 دقيقة، تترك لتبرد ومن ثم تقطّع.
و "ألف صحة"ّ!!
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