بريطانيا تقرر إضافة حمض الفوليك للطحين

أخبار الآن | بريطانيا - (وكالات)

نشرت صحيفة ديلي تلغراف تقريرا كشفت فيه عن قرار للحكومة في بريطانيا بإضافة حمض الفوليك للطحين المباع في الأسواق في محاولة لإنهاء ولادة أطفال يعانون من عيوب خَلقِية، لاسيما السنسنة المشقوقة.

وقال كاتب التقرير إنه من المقرر إعلان الحكومة قريباً عن هذا القرار بعد تردد دام 27 عاماً.



وأشار إلى أنه في عام 1999 ربطت أول وأكبر دراسة من نوعها بين الأمراض التي يطلق عليها "عيوب الأنبوب العصبي" وبين وجود مستويات منخفضة من حمض الفوليك لدى الأمهات خلال الفترة الأولى من الحمل.

وأردف أن 81 دولة، من بينها الولايات المتحدة، ألزمت الشركات باضافة حمض الفوليك إلى جميع أنواع الطحين الذي يباع فيها لأن ثلث النساء فقط يتبعن نصيحة الأطباء بضرورة تناول حمض الفوليك في الأشهر الأولى من الحمل.

وبحسب الأكاديمية الملكية لكليات الطب فإن "قرار الحكومة البريطانية طال انتظاره"، مضيفة أنه يجري كل يوم تقريباً عمليتا إجهاض بسبب وجود عيوب خلقية في الأجنة.



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