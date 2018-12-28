كوكيز النوتيلا المفضل في الأعياد.. إليك طريقة سهلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في الأعياد ، البسكويت بأنواعه من الحلويات المفضلة للتقديم .. نقدّم لك هنا طريقة تحضير كوكيز النوتيلا. لا شكّ في أنه طبقٌ لذيذ من الحلويات سيـعجبك

(وقت الطهي: 30 دقيقة - يكفي لـ10 أشخاص)

المقادير:

- شوكولاتة نوتيلا : كوب

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : كوب

- قهوة : نصف ملعقة صغيرة

- شوكولاتة نوتيلا : نصف كوب (للحشوة)

طريقة التحضير:

1. ضعي ½ كوب النوتيلا بالفريزر لمدة ساعتين على الأقل ثم أخرجيها من الفريزر واصنعي كرات صغيرة منها.

2. سخني الفرن على حرارة 180 درجة وبطني صينية كوكيز بورق الزبدة.

3. اخفقي الطحين مع النوتيلا والبيضة والفانيلا والقهوة حتى تتشكل عجينة.

4. اصنعي كرات من العجينة وبسطي كل كرة وضعي بها كرة الشوكولاتة النوتيلا المجمدة وأغلقي العجينة عليها وضعيها في الصينية المجهزة.

5. أدخلي الصينية للفرن لمدة 10 دقائق ثم أخرجيها من الفرن واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تبرد ثم قدميها دافئة.

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