القرنبيط المشوي مع الزبدة الذائبة.. طبقٌ بطعمٍ ولا أروع
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يعتبرُ القرنبيط من المأكولات المحبّبة إلى الكثيرين من الأشخاص، خصوصاً المقلي والمشوي منه. ولذلك، فإذا كنت تريد تحضير القرنبيط المشوي مع الزبدة الذائبة، نقدم لك الطريقة لذلك.
المكونات:
- حبّة من القرنبيط
- رشة ملح
- نصف كوب من الزبدة
- رشة فلفل أسود
طريقة التحضير:
- يتم دهن القرنبيط بالزبدة الذائبة
- يسكب ما تبقى من الزبدة فوق القرنبيط
- يملح القرنبيط ويبهّر ويغلّف بكيس مقاوم للحرارة
- يشوى القرنبيط في الفرن على درجة حرارة مرتفعة لمدة 45 دقيقة
يقدّم القرنبيط بعد نضوجه وينصح بتناوله ساخناً إلى جانب الخضار.
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