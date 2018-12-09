إليك قائمة بأفضل 23 نوع من حلويات هذا الكوكب (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( cnn )

الطعام ، ثقافة الشعوب وتاريخها وأصلها ، من مطبخ الدول أنت تقرأ حاضرها وماضيها ، فبمكونات كل طبق ستتعرف على الموارد التي كانت متوفرة لهذه الأمم ، ستفهم كيف حولوها ليصنعوا منها هويتهم الخاصة ،وأكثر بكثير.. وبالتأكيد عندما نتحدث عن مطابخ العالم لا ننسى الحديث عن أحد أهم أركانها ، ألا وهو عالم الحلويات ، محطة الإبداع ومصنع السعادة .. من حول العالم جمعنا لكم 23 نوعا من أنواع الحلويات التي تذوب في القلوب قبل الأفواه ..

1. كعك الفاجوريس "alfajores"مصدر هذه الكعكات اللذيذة هي أمريكا الجنوبية ، alfajores هي كوكيز مع مجموعة متنوعة من الحشوات التي يمكن العثور عليها في المخابز في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية.

2. أبفيلستروديل Apfelstrudel هذه الحلوى نشأت في النمسا.. عبارة عن عجينة خاصة مليئة بحشوة التفاح وبعض المكسرات .

3. البقلاوة بالتأكيد منشأ البقلاوة هي تركيا.. يعتبر هذا الطبق الشهي إرثًا حلوًا من العثمانيين.

4. كعكة الغابة السوداء آو بلاك فورست كيك مصدرها ألمانيا هذه الكعكة من الشوكولاتة الداكنة ، مغمسة بشـراب الكرز ، مغطاة بجزيئات الكرز الحامض وطبقات من الكريمة المخفوقة والكرز الطازج ، هي نجمة الحلويات في ألمانيا.

5. المبرومة.. منشأ هذا النوع من الحلويات هو الشرق الأوسط وتركيا: عبارة عن عجينة الكنافة الذهبية المقرمشة الملفوفة حول أنواع المكسرات مثل اللوز والفستق .

6. البراونيز كيك البراونيز ينتمي للـولايات المتحدة.هذا الكيك أصبح علامة فارقة في أمريكا في عالم الحليوات وركيزة لأنواع عدة أخرى اشتقت منه .

7. كانولي أحد حلويات صقلية الكلاسيكية

8. كعك حب الهيل"Cardamom Buns من السويد

9. سيندول"Cendol" .. من سنغافورة

10. كوكيز رقائق الشوكولاتة من الولايات المتحدة الأمريكية

11. موس الشوكولا - فرنسا





12. كيك جوز الهند، من جنوب الولايات المتحدة

13. "كعك كعب الغزال Cornes de Gazelle" من المغرب: في النسخة الكلاسيكية ، تحتوي الكعكات على طبقة رقيقة من العجين المحشوة باللوز المطحون مع ماء زهر البرتقال.

14. كريم بروليه" Crème Brûlée " من فرنسا

16. دان تاتس من هونغ كونغ: أفضل ما يتمتع به تان دان الطازج من الفرن ، هو عندما يلتقي الكاسترد الدافئ بالطبقة المقرمشة.

17. الدونات أصلها من الولايات المتحدة الأمريكية

18. تورتة الـ" Eszterhazy " من المجر

19. غاتو فوندانت بالشوكولا " Gateáu Fondant au Chocolat" ، من فرنسا

20. ايسكريم جيلاتو من إيطاليا.. على الخريطة العالمية للحلويات المجمدة ، تكسب هذه الحلويات أعلى درجات الشرف

21. غولاب جامون الحلوى الأصلية والتقليدية من الهند

22. التشيز كيك اليابانية ..

23. الكنافة ومصدرها بالتأكيد بلاد الشام، هذا النوع من الحلويات الذهبية التي تعلوها المكسرات وتحشى بالجبنة المالحة تذهب بك في ملمسها المتباين إلى عالم مميز من النكهات .

مصدر الصور : cnn

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