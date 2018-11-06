7 أطباق من الحلويات لا ترفع نسبة السكر في الدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



يعتقد الكثيرون أنّ داء السكري وتناول الحلوى متلازمان. إلاّ أنّ هذا الأمر ليس دقيقاً بما فيه الكفاية، بفضل الطحين المكرّر والسكر المضاف الذي يستخدم في صناعة الحلويات. ولذلك، فإنّ هناك العديد من أصناف الحلويات يمكن تناولها، من دون أي أثرٍ سلبي على مستوى السكر في الدم. ولذلك، فإنه باستطاعتك تناول حلويات عديدة لا تحمل نسبة كبيرة من السكريات، ويمكنك تحضيرها في المنزل في وقتٍ قصير.

وإنطلاقاً مما تقدم، إليكَ 6 أصناف الحلويات اللذيذة والبسيطة التي باستطاعتك تناولها، من دون أن يرتفع معدل السكر في الدم.

الشوكولا الداكنة بالفستق

لا شيء يمنعك من تذويب الشوكولا الداكنة مع القليل من المكسرات المفرومة المضاف إليها القليل من ملح البحر، من أجل الحصول على حلوى لذيذة غنية بالدهون الصحية.

وفي هذا الصدد تقول لوري زانيني، وهي مؤلفة كتاب "مرض السكري ووجبات المصابين به حديثاً"، أن "للشوكولا الداكنة التي تحتوي على 70% من الكاكاو، فوائد صحية على القلب، كما أنها تعتبر مصدراً جيداً للمغنيسيوم"، لافتةً إلى أنَّ "هذا الأمر مهمٌ جداً بالنسبة لمرضى السكري، إذ أن نقص المغنيسوم في الجسم مرتبطٌ بمقاومة الأنسولين".

كريما بالخوخ

إذا كنت تريدُ تناول حلويات بنسبِ سكريات قليلة، فإنّ هذه الوجبة مناسبة كثيرا. كل ما عليك فعله هو إحضار قطع الخوخ ووضعها في وعاء. بعدها، قم بوضع كريما اللبن اليوناني على كل قطعة منها، مع إضافة رشة من اللوز المفروم، والقليل من القرفة. في حال إعداد هذه الوصفة، فإنك ستجني فائدة صحية جيّدة. وفي هذا الصدد، يقول الأخصائيان تامي ولايسي لاكتوس أنّ "البروتين من اللبن والمكسرات، يؤدي إلى إبطاء عملية هضم الكاربوهيدرات من الخوخ، الأمر الذي يمنع طفرات السكر في الدم".

ويضيفان: "كذلك، فإنّ القرفة المستخدمة في هذا الطبق تساعد على تخفيض نسبة السكر في الدم بشكلٍ طبيعي".

زبدة الفول السوادني مع الموز

لإعداد هذا الطبق، فانت لست بحاجة إلى آيس كريم يحتوي على نسبة عالية من السكر. ما يمكنك فعله هو توزيع قطع الموز على أوراق خاصة رقيقة، مع إضافة زبدة الفول السوداني الطبيعية عليها. بعد ذلك، زد الفول السوداني المفروم، ثم قم بلفّ المزيج تمهيداً لوضعه في الثلاجة حتى يصبحَ صلباً.

في هذه الحالة، فإنّ الموز سيصبح ناعم الملمس كالكريما. تقول أخصائية التغذية إيرين بالينسكي - واد أنّه "نظراً لإحتواء الموز على نسبة عالية من الألياف الخالية من السكريات المضافة، فإنّ ذلك لن يؤدي إلى إرتفاع نسبة السكر في الدم مثل الحلويات المجمّدة الأخرى".

القهوة الكريمية الناعمة

إن القهوة مع الحليب المصبوغ "لاتييه" تعتبر مصدر سكريات جيّد. وتندرج فائدة الـ"لاتييه" في إنه ممزوج مع الستيفيا السكرية، وهي نوع نباتي شبه استوائي يستخدم لإنتاج سكر قليل السعرات الحرارية، بدلاً من السكر السائل.

ما عليك فعله هو مزج القهوة مع حليب اللوز غير المحلى، ويمكنك إضافة مسحوق الكاكاو مع خلاصة النعناع حتى يصبح المزيج غنياً ورقيقاً. بعد ذلك، ضع المكونات في الخلاط لجعله أكثر دسامةً.

التوت المجمّد مع النعناع

إن تناول اللبن العادي المغمّس بالتوت الطازج، أمرٌ في غاية اللذة. وللحصول على نكهة رائعة، قم بزيادة عروق النعنع إلى المزيج، الأمر الذي يزيده حلاوة. وطبياً، فإنّ التوت غني بالألياف ومضاداة الأكسدة، وتأثيره على ارتفاع مستويات السكر في الدم قليلٌ جداً مقارنة بالفواكه الأخرى.

الشوكولا الداكنة المغمسة بالتفاح

للحصول على هذه الوجبة اللذيذة، قم بتقطيع التفاح إلى شرائح، ثم ضع في منتصف كل قطعة الشكوكولا الداكنة. بعد ذلك، قم برش بذور الشيا أو التوت المجفف للحصول على نكهةٍ لذيذة ورائعة. كذلك، إن كنت تريدُ استبدال التوت بفاكهة أخرى لا تحتوي على نسب عالية من السكر، فباستطاعتك تناول البرتقال أو الفراولة بالشوكولا.

مصدر الصورة: cookpad.com

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