أسرع وأسهل طريقة لتحضير كيك الشوكولا (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من منا لا يحب الشوكولا أو كيك الشوكولا، اليك طريقة عمل كيك الشوكولا المغطى بكريمة الشوكولا السهلة والسريعة

هذا الكيك يكفي 8 أشخاص ووقت الطهي هو 60 دقيقة وذلك بحسب ما ورد في "مطبخ سيدتي".

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المقادير:

- البيض : 6 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- سكر : 2 كوب

- الزيت النباتي : كوب

- طحين : كوبان ونصف

- الكاكاو : 4 ملاعق كبيرة

- بيكنغ بودر : 2 ملعقة صغيرة

- حليب : كوب

- السمنة : ملعقة كبيرة (ورشة طحين / لدهن قالب الكيك)

- الشوكولا: 2 كوب

- كريمة الخفق: كوب (سائلة)

- كريمة: حسب الرغبة (جاهزة / للتزيين)

- الفراولة: حبات (للتزيين)

طريقة التحضير:

1. لتحضير الكيك: في الخفاقة الكهربائية، ضعي البيض، وأضيفي الفانيلا السائلة، واخفقي، ثم زيدي كمية السكر بالتدريج، مع الاستمرار بالخفق، ثم صبي الزيت، وأضيفي الطحين، والكاكاو، والبيكنج باودر، ثم صبي الحليب، حتى يتكون لديك خليط متجانس.

2. بطني قالب الكيك بورق الزبدة، وادهني أطرافه بالسمنة، ورشة طحين.

3. صبي خليط الكيك بالقالب، وأدخلي الكيك للفرن المحمى مسبقاً لمدة 55 دقيقة على درجة حرارة 180.

4. لتحضير تغليفة الشوكولاتة: في قدر على النار ضعي الشوكولاتة، وأضيفي كوب الكريمة السائلة، وحركي حتى تذوب الشوكولاتة.

5. عند نضوج الكيك، اتركيه حتى يبرد تماماً، ثم اصنعي حفرة بوسط قالب الكيك باستخدام قالب التقطيع، وصبي صوص الشوكولاتة بالحفرة، وزيني الكيك بالكريمة الجاهزة وحبات الفراولة الطازجة.

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