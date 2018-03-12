طبق "الريش".. 4 أساليب وطرق عمل مختلفة

أخبار الآن | دبي ـ الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طبق الريش من أشهى الأطباق، يحضر بطرق وأشكال متنوعة نعرض لكم 4 منها فيما يلي:

1- طريقة الريش الضاني بخل البلسميك:

المقادير: ريش ضاني، زيت زيتون، روزماري، فصوص ثوم مقطعة، بقدونس مفروم، ملح و فلفل، خل بلسميك، زبدة .

الطريقة: يتم وضع زجاجة الخل في وعاء على النار ومعه اعواد الروزماري الطازجة حتى يغلى و يتبخر ونأخذ الباقي في كوب من ثم نزيل الروزماري منه ونضعهم في الثلاجة لحين الاستخدام ثم نذوب ملعقة زبدة في مقلاة و نضع خل البسميك ونضع الملح والفلفل و نسكب الخليط على قطع اللحم المغسولة جيدا، في مقلاة يتم وضع زيت الزيتون من ثم نقوم بتشويح الريش حتى تأخذ اللون و تترك لكي تبرد ثم نخلط كوب من البقدونس المفري مع زيت الزيتون مع الرزماري والثوم ونضع الريش لمدة ربع ساعة يتم وضعهم في أوراق الفويل ثم إدخالها الفرن لما تهدأ نضيف باقي صوص البلسميك المعد سابقًا..

2- طريقة عمل الريش البقري بطريقة الشيف الشربيني:



المقادير: ريش بقري ، بطاطس، جزر ،طماطم ، بصل ، بطاطا (بطاطس حلوة) ، قرن فلفل حار ، أربعة فصوص ثوم ، ملح فلفل وكمون وريحه لحمة و بهار لحمة و زيت زيتون.

الطريقة: يتم بشر الطماطم و البصل ووضع الملح والفلفل عليهم مع التقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات من ثم تتبيل الريش من ثم يتم تشويحهم في طاسة ساخنة بزيت الزيتون مع التقليب، تقطع البطاطس مكعبات و تضاف عليهم و كذلك البطاطا الحلوة والجزر والكوسة والفلفل الأحمر و قرن الشطة وفي طاسة أخرى او مكان الريش بعد نشلها من الطاسة نشوح الخضروات ، يتم وضع الخضروات في صينية ونضع عليها الريش و إضافة كوب ماء ووضعها على النار حتى تتشارب الماء ثم إدخالها الفرن للتحمير و تقدم ساخنة مع الأرز الأبيض والسلطات وسلطة الطحينة ..

3- طريقة عمل الريش الضاني المشوية:



المقادير: لحم الريش وعصير ليمون ونصف كوب عصير طماطم او حسب كمية الريش ، ملح وفلفل و بهار حسب الرغبة ، نصف كوب ماء البصل ، زعتر ناشف ، بهار لحمة، خل بكمية كبيرة.

الطريقة: يتم وضع معلقة بيكربونات الصويا على قطع الريش و تركها عشر دقائق من ثم الغسيل لكي تساعد على تطرية اللحم ولا يتجلد ثم يتم تتبيل اللحم بكل المكونات سابقة الذكر ووضعها في الثلاجة يوم قبل الشواء في اليوم التالي يتم إشغال الفحم ووضع طبقة من الخضروات ثم الريش في الأعلى مع منع أن تكون مباشرة على الفحم حفاظًا على صحتك و يتم تقليبها كل دقيقة على الجانبين حتى يتم الشواء و تقدم مع السلطات المتنوعة و الأرز طويل الحبة، تلك الطريقة مناسبة أكثر للحم الضأن.

4- طريقة عمل الريش بالفرن والفحم :



المقادير : لحم الريش الضاني او البقري ، ثوم مفروم ، خل ابيض ، زيت زيتون ، فلفل ، شطة ، ملح ، بابريكا ، بصل بودرة ، خردل ، بهار لحمة ، بودة ثوم ، رزماري ناشف ، زعتر ، عصير ليمون

الطريقة : يتم غسل الريش جيدًا و تقطيعها بالشكل المناسب لك ثم وضعها داخل كيس بلاستيك والضغط عليها لتكون مسطحة الشكل و تصبح رقيقة غير سميكة ثم في وعاء صغير يتم وضع الخل والليمون و البابريكا والملح والفلفل و الشطة والبهار وبودرة الثوم والبصل و زيت الزيتون والمكونات مع التقليب جيدًا بمضرب البيض حتى يمتزج الخليط ووضع داخل كيس حراري محكم الغلق على قطع الريش ووضعها بالثلاجة لمدة يوم من ثم ترص الريش داخل صينية في اليوم التالي و توضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة بعد مرور 30 دقيقة نقوم بنقلها إلى الفحم بوضع طبقة من الخضروات بالأسفل مع عدم تعريضها للفحم مباشرة لمحافظة على صحتك حتى تكتسب الرائحة اللذيذة و تقدم بجانب الذرة المشوية والبصل المشوي والخرشوف المشوي و ترش بأوراق البقدونس المفري والنعناع و الريحان و يعصر عليها الليمون و تقدم مع السلطات ..

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