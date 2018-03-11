حضري "بيتزا" اللازانيا.. للإستمتاع بذوقين مختلفين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

طبق "اللازنيا" هو طبق مكون من عدة طبقات رقيقة من الباستا، ويعد أصل الطبق إيطاليا، إلا أن الكلمة ترجع لأصول إغريقية، ومعناها في الأصل قدر الطبخ، أما الآن

فأصبحت تستخدم للدلالة على الطبق الشهير اللازنيا..



كونى نجمة فى مطبخك و قدمى على مائدتك أشهى و أطيب الأطباق الجانبية، ومن الأطباق الشهيرة نقدم لكم "بيتزا اللازانيا" ذات المذاق المميز والرائع و إليكى، والتي

تجمع بين طريقة تحضير البيتزا و مكونات اللازنيا..

طريقة التحضير:

حضري العجين المورق الخاص بالبيتزا، وضعيه فوق على صينية الفرن، ثم حاولي تقطيع الأطراف.

أضيفي صلصة البيتزا ثم صلصة البيشاميل و إمرغيهما بواسطة الملعقة.

رصي شريحتين من اللازانيا فوق الصلصتين حتى تغطي قعر الصينية.

أضيفي صلصة البيتزا ثم صلصة البيشاميل و إمرغيهما بواسطة الملعقة.

أعيدي نفس الخطوات مع ما تبقى من المكونات حتى الحصول على طبقة ثانية.

ثم ضعي طبقة من الصلصة والجبن ثم جبن الموزاريلا والبيبيروني..

إدخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقا لحوالي 35 دقيقة..

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