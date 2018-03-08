كيفية إعداد الفاكهة المجففة في المنزل؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)

الفواكه المجففة هي الفواكه التي تفقد كمية كبيرة من مخزونها المائي عبر عملية التجفيف، ما يؤدي إلى انكماشها. ويعد الزبيب يليه التمر والخوخ والتين والمشمش من أكثر أنواع الفواكه المجففة شيوعا.

يبدو مذاق الفاكهة المجففة أكثر حلاوة من نظيرتها الطازجة وكذلك تبقي الشخص ممتلئاً لفترة أطول، وهما سمتان رائعتان في وجبة خفيفة يمكن صنعها في المنزل ويسهل حملها لتثبيط الجوع بين الوجبات.

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طريقة التحضير:

وإذا كان لديك الوقت والمساحة، فإن إحدى طرق تجفيف الفاكهة هو تعليقها في خيوط في غرفة دافئة للغاية وجافة ومظلمة، ولتسريع العملية فيمكن استخدام الموقد، حسبما تنصح وزارة معنية بحماية المستهلك في جنوب غرب ألمانيا.

وكل ما هو مطلوب هو غسل الفاكهة وتقطيعها قطعاً كبيرة في نفس الحجم تقريباً ووضعها على صينية. ثم توضع الصينية في الرف الأوسط بالفرن، الذي جرى تسخينه مسبقاً على 50 درجة مئوية، وقم بترك الفاكهة لست ساعات تقريباً. ولمنع أي رطوبة في الفرن ضع ملعقة خشبية بين جسم الفرن وبابه.

غير أن الصبر عامل رئيسي. فرفع درجة حرارة الفرن لن يجعل الفاكهة تجف أسرع وفي الحقيقة هذه الخطوة تجعل القشرة صلبة. وبمجرد انتهاء فترة الست ساعات قم بإخراج الفاكهة ودعها تجف في الخارج وتبرد في الهواء. وإذا وضعت في برطمانات زجاجية محكمة الغلق بدون الكثير من الهواء، لابد أن تدوم الفاكهة المجففة منزلياً لعام على الأقل.

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فوائد الفواكه المُجففة:

عِلاج الإمساك

الوقاية من أمراض القلب

إبطاء الشيخوخة

المُحافظة على مستويات الكولسترول

منع تساقط الشعر



هل الفواكه المجففة صحية ام لا؟

لتناول الفواكه المجففة جوانب جيدة وأخرى سيئة، فتناولها يمكن أن يزود الجسم بمزيد من الألياف والمواد المضادة للأكسدة، لكن كمية السكر الموجودة بداخلها من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض، وخاصة إذا ما تمّ تناول كميات كبيرة منها. ولهذا السبب ينبغي تناول الفواكه المجففة بكميات معتدلة، أي لا تتجاوز حفنة اليد. ما يعني أن الفواكه المجففة لها عيوبها ولكنها تبقى أفضل من المقرمشات الآخرى.

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