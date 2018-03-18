إليك طريقة عمل بلح البحر مع "فيتوتشيني" سريع التحضير (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

يعتبر طبق "الباستا فيتوتشيني مع بلح البحر" طبقا شهيا وسهل التحضير بالاضافة أنه صحي، وهو مثالي لكل من يفضل الأطعمة البحرية.. إليك طريقة التحضير بالمراحل:

1- نضع زيت زيتون في مقلاة على نار متوسطة إلى عالية ثم نضيف البصل الأخضر ونحرك جيداً ثم نضيف الثوم والفلفل الحار وطماطم شيري وكريمة الطبخ، ثم نقلي جميع المكونات

لمدة 2-3 دقائق..



2- نضيف بلح البحر على المرق الجاهز ونقوم بطهيه لمدة 3 إلى 5 دقائق..





3- نملأ قدر الطبخ بماء مملح ونتركه يغلي على نار عالية ثم نسلق الباستا ثم نصفيها ونضعها جانبا..



4 - نضيف "الباستا فيتوتشيني" والبلح ونحرك جميع المكونات جيدا لمدة دقيقتين ثم نضيف الحبق والملح والفلفل حسب الرغبة، ونضع باستا بلح البحر في طبق التقديم.

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