هل سمعت بكرات "الآيس كريم" المقلية.. إليك طريقة التحضير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

هل تحب "الآيس كريم" كثيرا، ولا تتخيل موسم الصيف بدونه، هذا يدفعك لتجربه بطريقة أخرى.. لما لا؟ جرب كرات الآيس كريم المقلية..



إليك الخطوات:

ضع 6 كرات من الآيس كريم على ورق الخبز، وقم بتجميدها لمدة لا تقل عن ساعة..





قطع "كعكة الباوند" إلى شرائح متساوية شرائح، ثم قم بصفها على غلاف بلاستيكي جنبا إلى جنب واضغطها..









ضع كرات الآيس الكريم المجمدة على كل قطعة كيك، ثم قم بلفها داخل غلاف بلاستيكي، وجمدها لمدة ساعة تقريبا..

ضع في إناء على جنب، الدقيق والبيض والمياه ثم اخلط كل المكونات في وقت واحد.. ليصبح خليطا متجانسا..

غمس كرات الآيس كريم الجاهزة داخل هذا الخليط بشكل متتابع، ثم قم بقليها..

ضع كرات الآيس كريم المقلية فوق منشفة ورقية (الخاصة بالمطبخ) التي تقوم بامتصاص الزيت تدريجيا..

ضع الكرات في صحن، ثم ضف عليها السكر الناعم وقدمها إلى جانب فاكهتك المفضلة..

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