حضري "كيك الفواكه" المغرية بطريقة بسيطة جدا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

كيك بالفواكه من أنواع الكيك البسيطة واللذيذة، فالفواكه من الإضافات السهلة التي تُعطي للكيك طعما مختلفا ورائعا، خاصة أن هناك أنواع مختلفة من الفواكه التي يمكن استخدامها بحيث تتناسب مع أذواق الجميع..

طريقة التحضير:

1- ضعي بيضة كاملة في إناء، ثم أضيفي مسحوق الفانيلا، مستخلص اللوز، الكريما البيضاء، ثم اخلطي جميع المكونات بالخلاط.

2- ضيفي الدقيق الأبيض على الخليط، واخلطه جيدا، ليصبح على شكل رغوة..

3- ضعي الخليط المتجانس بمقلاة خاصة بالكيك، وضعيها في الفرن لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة..

4- ضعي الكيك بعدما يبرد على الطاولة، وحاولي إزالة وسط الكيك بهذه الطريقة..

5- لتجهيز الحشوة، ضعي الكريم (شانتي) الأبيض ثم أضيفي عليه مربى الفراولة، ثم صبي فوقه قطع الفراولة، التوت الأزرق والأحمر، ثم ضعي هذه الحشوة كاملة داخل الكيك، ثم أضيفي عليها الشوكولاتة البيضاء المذابة، اتركيها لبعض دقائق، ثم ضعي فوقها قطع الفواكه.. وقطعيها رويدا رويدا ..

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