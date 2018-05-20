بلجيكا تضفي طابعاً ريادياً على أكشاك البطاطا المقلية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

في بلدٍ تعدُ فيهِ البطاطا المقلية ملكةَ المطبخِ المحلي، يبدو المساسُ بالأكشاكِ التقليدية التي تبيعها في بلجيكا مجازفة، إلا أن بلديةَ بروكسل قررت رفعَ هذا التحدي.

وأطلقت السلطات البلدية مشروعاً لتحديثِ أكشاكِ بيعِ البطاطا المقلية التي تُعرفُ باسم «فريتكوت» باللغة الفلمنكية، وتقدمُ هذهِ الوجبة التقليدية البلجيكية المقرمشة إلى السياح والسكان المحليين على حدٍ سِواء.

وانطلقَ المشروع مع 8 أكشاكٍ تملكها البلدية في العاصمة البلجيكية، ويشملُ ترميمُ جدرانها ووضعُ مرايا عليها مع إنارةٍ جديدة تلقي ضوءاً جديداً عليها في المساء. وسينجزُ المشروع بحلولِ خريف 2019.

ويجمعُ المهندسون والقيمون على هذهِ الأكشاك على أن عملية التحديث هذه ستجعلها لذيذة المظهرِ تماما مثلَ البطاطا التي تقدمها.

وأكد فوسيتيما كمال الذي يدير كشكا في وسط المدينة من ضمن تلك التي ستخضع للترميم لوكالة أن «بلجيكا من دون بطاطا مقلية لا وجود لها».

وأكد أن البطاطا المقلية هذه «تمثل بلجيكا في العالم أجمع».

وأطلقت أجهزة التخطيط المدني في بلدية العاصمة العام الماضي مسابقة لإيجاد تصميم جديد لكشك «فريتكوت المستقبل». وأوضحت ماريون لومير مساعدة المسؤول عن الشؤون الاقتصادية في المدينة «أردنا أن يكون لدينا نموذج يمكن التعرف عليه فوراً مثل أكشاك الهاتف في لندن».

واستقطبت مسابقة الهندسة المعمارية التي أطلقتها البلدية نحو 50 مشاركا وفاز بها في يناير 2018 «استوديو موتو»، وهو مكتب هندسة في شمال البلاد الناطق بالفلمنكية.

ويهدف مؤسسا هذا المكتب مو فاندبرغ وتوماس هيك إلى وضع تصميم يحافظ على هوية كل كشك لبيع البطاطا المقلية وتجنب «أن تصبح كلها على النمط نفسه».

أما الجانب الطليعي في التصميم، فيتمثل بتغطية الأكشاك من الخارج بمادة عاكسة للضوء مصنوعة من الألومنيوم المصقول فيما تذكر الأرضية الداخلية بالمتاجر القديمة في بروكسل.

ولتمييز كل كشك عن الآخر يمكن للقيمين عليها أن يصمموا اللافتة المضيئة التي يريدون على سطح الكشك. وستكون كل لافتة مختلفة عن الأخرى وستنعكس على الجدران العاكسة للضوء.

وسيتضمن التصميم الجديد استخدام أخشاب خاصة غير قابلة للاشتعال وألواح للطاقة الشمسية على السطح مراعاة للبيئة.

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