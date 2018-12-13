لماذا الجبنة أهم من العثور على حب حياتك؟ ​​​​​​​8 أسباب

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في طقس عاصف ، من يحتاج إلى الحبيب ، إذا كان يملك الجبنة ! الجبنة ستعطيك كل ما تحتاجه وأنت عالق في بيتك ، ستحتويك بمذاقاتها المتنوعة و تنسيك همومك .. اليك 8 أسباب تؤكد لك أن الجبنة أهم من الحب في العواصف ..

1. من يهتم إذا كنت أعزباً إذا كان لديك شرائح الجبنة الجذابة هذه من كرافت! على الرغم من أن معظم العلاقات العاطفية تزداد في فصل الشتاء وتداعيات العواصف ، لكن لا شك بأن هذه الجبنة هي خير رفيق لك في تلك الأوقات ..

2.لا شيء يفوق رفاهية تناول الجبنة على السرير ، خاصة إذا كانت جبنة التشيدر مع رقائق التورتيلا، في سهرة دافئة مع فيلمك المفضل ، من سيفكر بالحب وقتها!

3.جبنة Cave gruyere المعتقة ، كنز من كنوزك ، تخيل كم بقيت هذه الجبنة محفوظة خصيصاً لك .. عليك بالتأكيد أن تقدر سنوات انتظارها لك لتضحي بنفسها بعد كل هذا الوقت لتأكلها !

4. يمكن اعتبار Cheez Whiz من كرافت رفيقك الشقي الذي قد تغمسه في أي شيء ويعطيك أفضل طعم... لا تتخلى أبداً عن هذه الجبنة ، هذه حب حقيقي



5.جبنة الماعز ، الجبنة التي لا غنى عنها ، على الرغم من أنها ترضيك وتشبعك بكميات قليلة ، هي جيدة لتبقيك مستقراً في الليل ، لن تأخذك لتفتح باب الثلاجة ، ولن تخون حميتك !



6. قد يكون جبن القودا عفن قليلاً ،لكنه لا يمكن أن يـبيت عندك ليلة واحدة ، متأكد من أنك ستتناوله دفعة واحدة في ليلة واحدة !



7. جبنة fontina الذائبة بكلمة واحدة يمكن وصفها بالجبنة الأكثر دسامة ولذاذة في أي وقت .





8. في النهاية ، الحب يأتي ويذهب ، لكن الجبنة بكل أنواعها باقية ، تتحدى كل العواصف والأزمات ، وستبقى لك للأبد .. من يحتاج حبيباً ولديه الجبنة ؟ فكر بهذا؟



مصدر الصور : lifestyle

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