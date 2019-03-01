البيتزا بالسردين.. وجبة لا تفوّت على الإطلاق!
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
عادة ما يتمّ تضاف إلى البيتزا قطع الدجاج أو اللحم، ولكن هل تناولت البيتزا بالسردين قبل الآن؟
لذلك، إليك مقاديرها وطريقة تحضيرها.. فالطعم لذيذ ورائع:
المقادير
- 250 غراماً من عجينة "الميلفيه"
- ½ كوب من صلصة البيتزا
- كوب من البصل المقلي
- ملعقة كبيرة من الحبق
- ½1 كوب من السردين
- ¼ كوب من جبنة الموزريلا
- ¼ كوب من الزيتون
طريقة التحضير
- تفرد عجينة "الميلفيه" في صينية وتدهن بصلصة البيتزا
- بعد ذلك، يوضع البصل المقلي، الحبق، السردين، جبنة الموزريلا والزيتون
- تخبز الصينية في الفرن حتى تمام النضج.
و "ألف صحة وهنا"!!
مصدر الصورة: الجميلة
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