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البيتزا بالسردين.. وجبة لا تفوّت على الإطلاق!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عادة ما يتمّ تضاف إلى البيتزا قطع الدجاج أو اللحم، ولكن هل تناولت البيتزا بالسردين قبل الآن؟

لذلك، إليك مقاديرها وطريقة تحضيرها.. فالطعم لذيذ ورائع:

المقادير

- 250 غراماً من عجينة "الميلفيه"

- ½ كوب من صلصة البيتزا

- كوب من البصل المقلي

- ملعقة كبيرة من الحبق

- ½1 كوب من السردين

- ¼ كوب من جبنة الموزريلا

- ¼ كوب من الزيتون 

طريقة التحضير

- تفرد عجينة "الميلفيه" في صينية وتدهن بصلصة البيتزا

- بعد ذلك، يوضع البصل المقلي، الحبق، السردين، جبنة الموزريلا والزيتون

- تخبز الصينية في الفرن حتى تمام النضج.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: الجميلة

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