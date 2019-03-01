البيتزا بالسردين.. وجبة لا تفوّت على الإطلاق!

... جربوا طريقة تحضير "Pizza Barbecue" بطعمها المميز تُعتبر البيتزا من أشهر الأطباق على الإطلاق وتحظى بشعبيّة كبيرة، ومن أجل إعداد بيتزا مميّزة ولذيذة نستعرض لكم كيفيّة تحضير "بيتزا باربكيو"

... بيتزا هت تطلق زجاجات عطر برائحة البيتزا لكل عشاق البيتزا وفي خطوة فريدة من نوعها، اصدرت سلسلة مطاعم بيتزا هت الكندية

... كيف تصنعى الوجبات السريعة لطفلك بطريقة صحية الوجبات السريعة من الأصناف المحببة لدى الصغار والكبار إصنعيها بطريقة صحية وجذابة لأطفالك.

... صحية وقليلة السعرات وتوفيرية! إليك وصفة كيك الشوفان بالموز الكيك أحد أصناف الحلويات المفضلة التي يتناولها الجميع ، لكنها أيضاً عالية السعرات ، لـذا يبحث البعض عن بدائل ووصفات أكثر صحية إذا كانوا ينوون خسارة الوزن.