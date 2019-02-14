جربي كيكة البسكويت بطريقة سهلة وسريعة وبالفيديو!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( مطبخ سيدتي )

هل جربت يوماً صنع الكيك بطرق مبتكرة ، في العالم الكيك العديد من الوصفات اللذيذة والشهية ، اليوم جلبنا لك وصفة كيكة البسكويت السهلة والسريعة ، والتي يمكن تحضيرها خلال 60 دقيقة ،وتكفي 6 أشخاص .

المقادير

- للكيك :

البيض : 2 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

الزيت النباتي : نصف كوب

حليب : نصف كوب (سائل)

القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

بسكويت : 2 كوب (مطحون)

بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- للتغليفة :

كريمة : باكيت (بودرة)

حليب : نصف كوب (سائل)

القشطة : علبة

- الطحينية : ملعقة كبيرة (لدهن صينية الفرن)

- كراميل : حسب الرغبة (جاهز / للتزيين)

طريقة التحضير

1. لتحضير الكيك: في وعاء، اخفقي البيض مع الفانيلا جيداً، ثم أضيفي الزيت النباتي، والحليب، والقرفة، والبسكويت المطحون، والبيكنج باودر، واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

2. ادهني قاع وأطراف صينية الفرن بالطحينة.

3. ضعي كمية خليط الكيك بالصينية، ووزعي الخليط بالتساوي، ثم أدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180 مدة 30 دقيقة.

4. لتحضير التغليفة: اخلطي الكريمة مع الحليب والقشطة جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي، حتى يتشكل لديك خليط كريمي القوام.

5. وزعي خليط التغليفة فوق طبقة الكيك.

6. زيني الكيكة بصوص الكراميل الجاهز بحسب الرغبة.

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