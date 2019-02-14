6 أطعمة تؤجج المشاعر الرومانسية في عيد الحب.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ليس هناك أجمل من عشاء شاعري يجمع الزوجين في "عيد الحب". ولذلك، فإنّ اللحظات الرومانسية هذه التي تزينها الورود والشموع، تحتاج إلى طعامٍ لذيذ ورائع.

ولذلك، إليكِ سيدتي قائمة بـ 6 أطعمة مناسبة لجلستك الرومانسية أنت وزوجكِ الحبيب:

المأكولات الحارّة

إذا كان زوجك يحبّ المأكولات الحارة، فعليك أن تستخدمي الفلفل الأحمر الحار كجزءٍ من وصفات الطعام، نظراً لدوره المؤثر على فيسيولوجية الجسم، الأمر الذي يجعل من زوجكِ ملتهب المشاعر.

(مجلة هي)

سلطة الفواكه

ليس هناك ألذ من سلطة الفواكه التي تحتوي على الموز والعنب والتوت والفراولة، فتأثيرها كبير على المشاعر وتعزز الثقة بالنفس.

(atyabtabkha)

المأكولات البحرية

تحتوي على نسبة عالية من الفسفور ومادة اليود التي تعتبر محفزاً رائعاً للمشاعر.

(al-liwaa)

اللوز

غني بالبروتين المغذي والمنشط للعواطف، كما أنه منشط للدماغ.

(dailymedicalinfo)

الأفوكادو

يحفز الطاقة ويؤجج العواطف نظراً لغناه بالأحماض الدهنية وحمض الفوليك. كذلك، فإنه يساعد على تحفيز الطاقة، ويعتبر مفيداً للعقل والقلب.

(Sohati)

حلوى "عيد الحب"

حضري عزيزتي حلوى "يوم الحب"، التي تكون على شكل قلب أحمر. فمن خلالها، ستجعلين الجلسة رائعة، إذ أنها ستضفي رونقاً جميلاً.

(atyabtabkha)

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