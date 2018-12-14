في عز البرد.. أغرب مسابقة لتناول الفلفل الحار في الصين (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

هل تحب أكل الفلفل الحار ؟ أم أنك من النوع الذي يتجنب المأكولات الحارة ؟ في الصين وفي درجات حرارة منخفضة جداً ، أقيمت مسابقة عجية لتناول الفلفل الحار ، في أحواض مياه كبيرة !

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المسابقة التى أقيمت في مدينة ييتشون الصينية، عمل المتسابقون خلالها على أكل أكبر قدر من الفلفل الحار فى مدة زمنية محددة.

وأظهرت الصور جلوس المتسابقين داخل أحواض مليئة بالمياه الدافئة التى احتوت على كميات كبيرة من الفلفل الأحمر الحار، فيما بلغت درجة حرارة الطقس خلال إجراء المسابقة 2 درجة مئوية فقط.

ووفقاً لما ذكرته الصحيفة فإن متسابقة تدعى يى هوان، فازت بالمسابقة، وتوجت بلقب "ملكة الفلفل"، ونالت جائزة عبارة عن سبيكة من الذهب، بعد أن أكلت 20 قطعة فلفل حار خلال دقيقة واحدة.

مصدر الصور: ديلي ميل

اقرأ أيضًا :

سوني بيكتشرز تأخذ سبايدر مان إلى عالم جديد أكثر جرأة

ميغان ماركل تسلم جائزة الأزياء لمصممة فستان زفافها