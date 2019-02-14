في عيد الحب.. إليكم أفضل 12 مطعماً رومانسياً في العالم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

إنّه عيد الحب الذي ينتظره العشاق حول العالم بتاريخ 14 شباط/فبراير من كلّ عام. في هذا اليوم، يلتقي الحبيبان، يتبادلان كلمات الحب والمشاعر الرومانسية.

ولأنّ طقوس الإحتفال بهذا العيد كثيرة، وبعضها أصبح "موضة قديمة"، فإنّ التجديد في العيد أمرٌ جميل، لاسيما لناحية المكان الذي سيلتقي فيه العشاق. من الرائع أن تجتمع مع حبيبك في مكان يتلاءم مع المناسبة، ويضفي أجواءً من الشاعرية، ويسمح لك بمشارك الحبيب تفاصيل حلوة. ومن بين هذه الاماكن الأساسية التي على العشاق زيارتها هي المطاعم، التي من خلالها يجتمع الحبيبان على طاولة واحدة، يتبادلان كلمات الحب ويتناولان الطعام وسط أجواء من الرومانسية.. فيا لها من لحظات رائعة عندما يُطعم الحبيبُ حبيبته بيده.. إنها لحظات رائعة!

وإنطلاقاً من أنّ المطاعم تعتبرُ مكاناً رائعاً للقاء الحبيبين، ثمّة مجموعة منها تعتبر من أبرز المطاعم الشاعرية والرومانسية المناسبة لعيد الحب حول العالم، والتي يلتقي فيها الحبيبان خلال يوم الحب أثناء سفرهما، نظراً لأنها رائعة وتقدم أطباقاً لذيذة للعشاق، وقد أورد موقع "سي أن أن ترافيل" مجموعة من الصور عنها، فإليكم التالي:

1- كراب شاك - سونيفا جاني - جزر المالديف

2- لايك هاوس - دايليسفورد - أستراليا

3- آكواشارد - لندن - المملكة المتحدة

4- لي 1131 - بارغاندي - فرنسا

5- بيمس - بيلموند كاب جولوكا - أنغولا

6- ذا كيتشن آت ذا دانلافي - هوستن

7- سينتيدو نورتي - كوستاريكا

8- إيماجو - روما

9- يارد بيرد ساوثرن تايبل آند بار - سنغافورة

10 - كاتالينا روز باي - سيدني

11- سوسال كويزين - جنوب كاليفورنيا

12- كازا شاميليون - جزر الكاتاليناس

مصدر الصور: CNN

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