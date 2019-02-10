لكل عازبٍ.. 4 خطوات عليك اتباعها في "يوم الحب"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يحتفل الأحبّاء سنوياً بـ "يوم الحب - الفالنتاين"، ويعبرون خلاله عن المشاعر الصادقة تجاه بعضهم. فاليوم هذا بالنسبة للكثيرين هو إستثنائي، حيثُ يهرع كلّ حبيب إلى شراء الهدايا لحبيبته. ولكن ماذا عن الأشخاص غير المرتبطين؟

فعلياً، فإنّ "العزّاب" في الفالنتاين كثر، ولا يعتبرون هذا اليوم يخصّهم أو يعنيهم، بل يقتصر الأمر بهم على مراقبة غيرهم من "العُشّاق". فماذا عساهم أن يفعلوا في هذا اليوم الذي يمرّ عليهم وهم وحيدون؟

وفي هذا الصدد، أورد موقع "دايلي جورنال" عدداً من النصائح للعزاب، وهي على النحو التالي:

1- التعبير عن المشاعر الحقيقية: اجعل هذا اليوم مناسبة لتعيد فيها الاعتبار لنفسك ولمشاعرك تجاه ذاتك. فالإنسان غالباً ما يهمل نفسه ولا يمنحها أهمية. استغل هذا اليوم لتعبر عن حبك واعتزازك بنفسك.

2- اشتر لنفسك هدية: بادر واشترِ لنفسك هدية، لأنّ لذلك أثر إيجابي على حالتك المزاجية.

3- مارس نشاطاتٍ رائعة: اذهب واقضِ يومك بالتجول في المناطق السياحية، ومارس رياضة المشي عند الغروب.

4- اقضِ يومك مع أصدقائك المقربين: أن تقضي يومك مع الأصدقاء في هذا اليوم، فإنه أمر مهم جداً لأن ذلك سيؤكد لك أنك لست وحيداً.

مصدر الصورة: schicksal.com

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