في بريطانيا هدية جديدة بمناسبة "يوم الحب".. ما هي؟ (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في إطار الإحتفال بيوم الحب "الفالنتاين"، قامت سلسلة متاجر "إم أند إس" في بريطانيا، بإنتاج طبق مميز لتقديمه لزبائنها. وبحسب موقع "ميترو" الإلكتروني، فإنّ "هذا الطبق يتمثل بوجبة من النقانق التي تتخذ شكل قلب، وقد أطلقت عليه اسم نقانق الحب".

ويتكوّن الطبق الجديد من مزيج من اللحم المقدد والمملح، والذي يعتبر وجبة إفطار مناسبة، مع بعض البيض المقلي الطازج.

وأوضح الموقع أنّ "ثمن الوجبة الواحدة لا يتجاوز الـ7 دولا أمريكي، وقد أصبحت متوفرة في المتاجر والمطاعم التابعة للشركة ابتداء من الثامن من شهر فبراير/ شباط الجاري.

وبدوره، أشار متحدث باسم الشركة إلى أن "الهدف من انتاج وجبة كهذه، هو تشجيع عملائه على إضفاء روح رومنسية على احتفالاتهم بعيد الفالنتاين".

(metro.co.uk)

مصدر الصورة: aljamila

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