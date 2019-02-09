خطأ كبير.. "إيكيا" تسقط نيوزيلندا من خريطة العالم!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عرضت شركة "إيكيا" السويدية العملاقة لصناعة الأثاث، نموذجاً عن خريطة العالم للبيع مقابل 30 دولاراً، في فرعها بمدينة واشنطن.

إلّا أنّ ما لم تلتفت له الشركة هو أنّها نست إدراج نيوزيلندا على الخريطة، الامر الذي دفع بمستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي للسخرية من هذا الخطأ البارز والواضح.

إلّا أنّ هذا الأمر لا يقف عند هذا الحد، فـ"إيكيا" تعمل حالياً على فتح متجر لها في مدينة أوكلاند النيوزيلندية. وبذلك، فإنّ أمرَ عدم إدراج نيوزيلندا على الخريطة التي تبيعها الشركة، سيضع الأخيرة في موقفٍ محرج مع المستهلكين في ذلك البلد.

من جهتهم، فقد كشف مستخدمون على موقع "ريديت" للنقاشات، إنها "ليست المرة الأولى التي تسقط فيها نيوزيلندا من خرائط تباع في إيكيا".

مصدر الصورة: JURNALKINI

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