اقتراب جزر رئيسية من بعضها في نيوزيلندا بسبب زلزال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد علماء الجيولوجيا والجغرافيا ان الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا تحركت باتجاه شمال شرقي الجزيرة الشمالية مسافة 5 أمتار وذلك نتيجة زلزال مدمر ضرب البلاد في عام 2016.

ولم يتمكن العلماء من تحديد "خط الصدع" المسؤول عن هذه الحركة وفق ما أظهرته أجهزة الرصد الجيولوجي عقب الزلزال.

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