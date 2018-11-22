دراسة تفجر مفاجأة.. "برج بيزا" لن يبقى مائلاً!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة نشرتها مجموعة "Tower Surveillance" وهي فريق من الباحثين متخصص بمسح المعالم الأثرية أن "برج بيزا المائل الذي يبلغ طوله 57 متراً، يزداد استقامة مع مرور الوقت، كما أنه تحرك بمقدار 4 سم خلال السنوات العشرين الماضية".

إلى ذلك، فقد كشف العلماء أن "الأعمال السابقة والملحة في أوائل التسعينيات، كانت السبب في وراء البنية المحسنة للبرج الإيطالي، والذي بدا أنه أكثر ثباتاً مما كان متوقعاً".

وفي أوائل التسعينيات، كان البرج الذي اكتمل بناؤه عام 1372، يميل مسافة 5 درجات عن الاتجاه العمودي، ما دفع بحركة التربة إلى تصحيح الميل. وحينها، بدأ العمل على تركيب دعائم حديدية وكابلات لإبقاء برج بيزا قوياً، وأثمرت هذه الإجراءات إلى انخفاض الميل قرابة 45 سم، بحلول العام 2001.

مصدر الصورة: PVSM.RU

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