تفاعل هائل وتضامن عربي مع خبر غرق مدينة استرالية بالأمطار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشر حساب أخبار الآن على فيسبوك صورا مروعة لبلدة استرالية تغرق تحت المياه بالكامل بسبب كثافة الأمطار ، في الوقت الذي لا تتوقع فيه السلطات بتحسن الأوضاع بسبب استمرار هطول المطر .

الخبر لقي تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين الذين أعلنوا تضامنهم مع أهالي هذه المدينة ، مستذكرين أحياناً بعض ما يصيب مدنهم أيضاً في مواسم الأمطار .

المنشور جمع أكثر من 7.700 الف إعجاب ، وأعيد نشره أكثر من 660 مرة ، كما علق عليه أكثر من500 متابع .

سجى الفل علقت بـ " لاحول و لا قوة الا بالله.. اللهم اجرنا من مصائب الدنيا "

Ábdúlraof Alķreķshe اشار لأقاربه وسآل عن حالهم " شن صار فيكم ان شاء الله سالمين Ahmed AlshibanyAh شوف خالي أبوبكر ملقيتاش عندي"

Tam Abdalsalam Alshikhi دعا رب العالمين أن يلطف بحال اهالي المدينة .

أما Ňõrã BŁhãj فعلقت " لاحول ولا قوه الا بالله اللهم اجرنا"

وتعجبت فردوس محمد من التغير المناخي الذي غير طقس استراليا وعلقت " مش كانت دارجة الحراره عاليه عندهم فعلا سبحان الله"

Hicham Bougaci أيضاً أعلن تضامنه مع أهالي المدينة وعلق " سبحان الله ربي ايكون في عونهم"

يذكر أن الأمطار هطلت على بلدة "تاونسفيل" الاسترالية التي لا تزال مغمورة بالمياه مع استمرار الأمطار الغزيرة، وحذرت ولاية كوينزلاند أن الفيضانات لم تصل ذروتها بعد مع استمرار هطول الأمطار، حيث أجبرت الفيضانات السلطات الاسترالية فتح بوابات سد نهر روس مع ارتفاع منسوب المياه

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