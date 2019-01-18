طاهٍ أسترالي يكشف عن 4 طرق مختلفة لتحضير النقانق

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر طبق النقانق من الأطعمة الفاخرة في أستراليا، كما أنه من الأطباق الشعبية حول العالم. ولتحضير النقانق، هناك 4 طرقٍ مختلفة يكشف عنها مات بريستون، مدير فنون الطهي الأسترالي، وذلك بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وهي على النحو التالي:

السلق

يمكن سلق النقائق في نصف سنتيمر من الماء المغلي قبل تحميرها، أو غمرها في الماء البارد ووضعها على نار متوسطة، واختبارها مراراً إلى حين وصول درجة حرارتها إلى 65.5 درجة مئوية.

الطهي في الفرن

إن طهي النقانق في الفرن من أكثر الخيارات الصحية شرط عدم تجفيفها. وبحسب مات، يمكن وضع الخضار المقطعة والطماطم المعلبة إلى جانب النقانق للحصول على العصارة المطلوبة.

القلي

يجب أن تأخذ عملية القلي الكثير من الوقت كي تحصل النقانق على اللون البني، وتنضج من الداخل والخارج بنفس المقدار.

الشواء

وهي أسرع طريقة لتحضير النقانق، ولكن يجب إخراجها من الثلاجة قبل نحو 30 دقيقة من الطهي، إذ أن ذلك يسمح لدرجة حرارتها الداخلية بالارتفاع ويجعلها تنضج بشكل متساوٍ.

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