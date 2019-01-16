5 طرق مفيدة لحفظ الخضروات في الثلاجة

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حفظ الخضروات في الفريزر ليس مسألة صعبة لكنها دقيقة وتتطلب منك التحضير واتباع بعض الخطوات الاساسية.. تعرفي عليها

1- الملوخية

قومي باختيار الملوخية الطازجة ثم قومي بغسلها ثم افرديها على قطعة قماش حتى تجف .افرمي أوراق الملوخية الجافة بالطريقة التي ترغبين، سخني الماء في قدر على النار واضيفي إليها الأوراق المفرومة ثم ارفعيها وضعيها جانبا لتبرد. وزعي أوراق الملوخية في أكياس الفريزر مفرغة من الهواء

2- الفول الأخضر

قومي بغلي الماء في قدر على النار مع ملعقتين من الملح وملعقة من السكر، ضعي حبات الفول في الماء لمدة ثلاث دقائق، صفيها من الماء الساخن وضعيها في الماء البارد مع مكعبات الثلج. غطي حبات الفول بصحن من الزجاج حتى يغمر في الماء، صفيها في مصفاة ثم وزعي الفول في أكياس التفريز.

3-البامية

اختاري حبات البامية الخضراء، اغسليها وجففيها بقطعة قماش قطنية، اسلقي البامية في الماء المغلي لمدة خمس دقائق ثم صفيها وضعيها في طبق عميق من الماء المثلج. صفي البامية من الماء البارد واحفظيها في أكياس التفريز مع ضرورة الانتباه لتفريغ هذه الأكياس جيدا من الهواء.

4-الجزر

اغسلي الجزر وقشريه ثم قطعيه حسب الرغبة سواء أصابع أو حلقات. اسلقيه نصف سلقة بماء مغلي. وبعد أن يبرد، وزعيه في أكياس التفريز المفرغة من الهواء. بامكانك الاستغناء عن السلق في حال بشر الجزر كونه لا يستلزم وقتاً عند نضجه مع أطباق الأرز أو الشوربات.

5- الزنجبيل

قومي بغسل الزنجبيل جيدا ثم قشريه وابشريه. افرديه على صينية ثم ادخليه إلى المجمد لعدة ساعات. ضعي الزنجبيل في أكياس التفريز لحين الحاجة لاستخدامها لاحقا.

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