بخطواتٍ بسيطة.. هكذا نتجنب تناثر الزيت أثناء القلي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبرُ المأكولات المقلية من أكثر الأطعمة المحببة للأشخاص، لا سيما البطاطا المقلية. فمهما كان الشخص ملتزماً بنظام غذائي صحي، إلاّ أنه يبادر إلى خرقه من خلال تناول الأطعمة المقلية بين الحين والآخر.

إلاّ أنّ المزعج أثناء القلي هو تناثر رذاذ الزيت على محيط المقلاة والأرض أحياناً. وفي هذا الإطار، يجب اتباع خطوات لتجنب ذلك، وهي على النحو التالي:

- ضع في قاع المقلاة القليل من الملح قبل سكب الزيت وبداية عملية القلي، فهذا يمنع انتشار الزيت في محيطها، وهكذا تقوم بعملية قلي آمنة.

- املأ كوباً بالخلّ الأبيض وضعه في زاوية قريبة من مكان القلي. ولمزيد من الفعالية، قم بغلي القليل من الخل لمدة 5 إلى 7 دقائق، وفي هذه الحالة يمكن بخاره أن يمتص الروائح المزعجة.

للمزيد:

4 خطوات لإعداد طبق الباذنجان مع الجبنة البيضاء والكعك الشهي