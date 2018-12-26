4 خطوات لإعداد طبق الباذنجان مع الجبنة البيضاء والكعك الشهي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لم تسمع من قبلُ بوجبة الباذنجان المقلي مع الجبنة البيضاء والكعك؟ إن كان ذلك، فإننا نقدم لك تفاصيل المقادير وطريقة التحضير، للحصول على هذا الطبق الشهي والاكثر لذة.

المقادير

- كيلو ونصف كيلو من الباذنجان الكبير

- 3 بيضات

- رشة ملح

- رشة فلفل أسود

- رشة بهار

- نصف كوب من الجبنة البيضاء المبشورة

- ربع كوب من جبنة الغرويير المبشورة

- كوب ونصف كوب من الكعك المطحون

- كوب ونصف كوب من الطحين

- زيت نباتي

طريقة التحضير

- بداية، يغسل الباذنجان ويقطع إلى شرائح دائرية.

- بعد ذلك، تمزج الجبنة البيضاء مع جبنة الغرويير وتوضع في قطع الباذنجان بعد شقها.

- قم بتغميس قطع الباذنجان بالطحين، ثم اعمد الى تغميسها بالبيض بعد خفقه، ومن ثم بالكعك المطحون.

- يتم قلي قطع الباذنجان على النار، وتترك حتى تنضج وتقدم ساخنة بعد وضعها على ورق خاص يمتص الزيت.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: arabyoum.com

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