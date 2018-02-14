مغردون في يوم الحب.. نتمنى أن يسود الحب والسلام العالم أجمع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

انشغل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعيد الحب الذي يوافق في 14 فبراير/شباط.

واستخدم المغردون على تويتر وسم #عيد_الحب لنشر رسائل وصور مختلفة.

ظهر وسم #عيد_الحب في نحو 40 ألف تغريدة واستخدمه مغردون من كافة أنحاء العالم العربي.

وظهر أيضا وسم #عيد_الحب ووسم ValentinesDay على فيسبوك حيث تحدث أكثر من 85 ألف شخص عن هذه المناسبة.

وعلى انستغرام نشر المستخدمون صورا عن الحب وعن هدايا مختلفة تلقوها في هذا العيد.

أما آخرون فعارضوا فكرة الإحتفال بيوم واحد للحب من الناحية الدينية والإجتماعية، قائلين إن الحب يجب أن يكون شعورا دائما ولا يحتاج إلى عيد للاحتفال به.

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