خسارة ضخمة لأشهر مطاعم في الصين والسبب فأر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



خسارة القيمة الشرائية قد تغدو مؤلمة للمطاعم ، هذا ما حدث بالفعل حينما عثرت امرأة حامل على فأر ميت في وجبتها بمطعم ذات صيت وشهرة بالصين ما أدى لخسارة سلسلة المطاعم الصينية لـ 190 مليون دولار من قيمتها السوقية مباشرة فور اكتشاف الفضيحة.

وبعد انتشار صور الفأر الميت في الحساء على شبكة الإنترنت سجلت قيمة أسهم مطعم "شيابو شيابو" أدنى مستوى لها منذ عام تقريبًا وأغلق فرع المطعم الذي شهد الواقعة في مقاطعة شاندونغ مؤقتًا.

وأشارت بعض التقارير إلى أن المطعم عرض على المرأة التي وجدت الفأر في الحساء تعويضا بقيمة خمسة آلاف يوان (729 دولاراً) وفقا لبي بي سي.

وقالت وكالة الأنباء المحلية "كانكان نيوز" إن زوج المرأة، الذي أشارت إليه باسم "ما"، قد رفض العرض وأراد أن تخضع زوجته لفحص كامل قبل اتخاذ قرار بشأن قيمة التعويض.

وكانت المرأة الحامل قد ذهبت إلى المطعم مع أسرتها في 6 من سبتمبر وعثرت على الفأر الميت بعد أن تناولت بعضاً من الوجبة بالفعل.

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