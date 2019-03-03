وأخيراً.. إليكم أسهل طريقة لتحضير طبق الـ"فيتوشيني" الرائع

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لا طعم يضاهي طعم طبق الـ"فيتوشيني ألفريدو بالدجاج والفطر". إنها وجبة لذيذة جداً، لاسيما مع جبنة البارميزان الرائعة.

ومن هنا، إليكم مقادير وطريقة تحضير هذا الطبق الرائع بالتفاصيل:

المقادير:

- صدر دجاج بدون جلدة: 4 قطع

- زيت زيتون: ربع كوب

- فطر مقطّع إلى شرائح: 3 أكواب

- بصل حجم متوسط مفروم فرماً ناعماً: حبة واحدة.

- معكرونة فيتوشيني مسلوقة: 350 غرام

- زبدة: ربع كوب

- ثوم مهروس: 6 فصوص

- دقيق: ملعقتان صغيرتان

- حليب: كوب

- كريمة طبخ: 3 أكواب

- جبن بارميزان مبشور: كوب ونصف

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

لتحضير تتبيلة الدجاج:

ملح: ملعقتان صغيرتان

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

بابريكا: نصف ملعقة صغيرة

بهارات دجاج: ملعقتان صغيرتان

طريقة التحضير:

- لتحضير تتبيلة الدجاج: في وعاء، ضع الملح، الفلفل الأسود، البابريكا وبهارات الدجاج. بعدها، أخلط المكونات حتى تتجانس فيما بينها.

- ضع صدور الدجاج في طبق، ثم أضف إليها التتبيلة وقلّب المكونات حتى يتغطى الدجاج بالكامل.

- سخّن ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في قدر على حرارة متوسطة.

- أضف صدور الدجاج واقليها لدقيقتين من كلّ جهة. خفّف الحرارة وضع الغطاء. قم بطهي الدجاج لـ5 دقائق إضافية.

- بعد ذلك ضع الدجاج المقلي في طبق وقطّعه إلى شرائح.

- في القدر نفسه، سخّن ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وأضف الفطر، ثم ضع الملح والفلفل الأسود، وقلب الفطر حتى يذبل.

- أضف البصل والكمية المتبقية من الزيت، ثم قلّب المزيج حتى يذبل البصل.

- زد الثوم والزبدة، وقلّب المكونات حتى تتداخل. بعدها، قم بإضافة الدقيق وحرّك المزيج جيداً.

- أضف الحليب، كريمة الطبخ والجبن، وقلّب المكونات حتى يتجانس المزيج.

- عندما يصبح قوام المزيج كثيفاً، أضف المكرونة والدجاج. بعدها، خفف النار، واترك المزيج على حرارة هادئة لدقيقة واحدة، وقدم الطبق ساخناً على سفرتك.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة: atyabtabkha

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